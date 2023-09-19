İzmir'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

İzmir'de cezaevinden firar eden ve 'silahla yağma' suçundan hükümlü olan Ö.E., polis tarafından yakalandı. Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'de 7 Eylül günü cezaevinden firar eden ve 'silahla yağma' suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü Ö.E. polis tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül günü cezaevinden firar eden ve 'silahla yağma' suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezası bulunan hükümlü Ö.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada firari Ö.E.'nin bir arkadaşının iş yerinde olduğu tespit edildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü Ö.E. yakalandı. Cezaevi firarisi Ö.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)