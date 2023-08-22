İzmir'de cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde cezaevi firarisi ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan huzur uygulamasında cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen R.K.'yı kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, R.K.'nın emniyetteki işlemlerinde çok sayıda silahlı yağma suçundan dosyası olduğu öğrenilirken, zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR