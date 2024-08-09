İzmir'de çete operasyonu: 36 kadını fuhşa zorladılar

Aralarında yaşları küçük kızlar da olan 36 kadını fuhşa zorlayan çeteye, İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve saha çalışmaları sonucu, aralarında yaşı küçük olanlarında bulunduğu toplam 36 mağdura zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen, örgütün liderliğini B.Ü.' nün yaptığı 13 şüphelinin İzmir'de bulunan adreslerini belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu birçok dijital materyal, yüklü miktarda para ve notların tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

10 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G, G.C ve H.Ş isimli 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, örgüt lideri B.Ü. ile D, C.D, B.K, K.K, E.Ş, F.T, S.T, M.Ş ve M.L isimli 10 şüpheli tutuklandı. - İZMİR