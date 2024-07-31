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İzmir'de Çeşme ve Urla'da Orman Yangını

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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangına müdahale için ekipler büyük çaba harcıyor.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla Çeşmealtı Denizli Mahallesi'nde devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Çeşme Germiyan Mahallesi ile Urla Kocadere mevkinde çıkan orman yangını saat 11.45 sıralarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler yönlendirildi. Urla'daki yangında, bölgeden yükselen dumanlar 10 kilometre öteden görülürken, havadan 1 uçak, 8 helikopter ve karadan da 25 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının yerleşim alanlarına oldukça yakın bir yerde olması sebebiyle ekipler alevleri söndürebilmek için büyük çaba harcıyor.

Çeşme'deki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 arazöz ile müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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