Son dakika haberleri... İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı kaçakçılarına polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ve aksesuarlarının kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından son bir haftada, tespit edilen şüpheli şahıslara ait 10 iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 83 adet cep telefonu, bin 353 adet akıllı telefon ekranı, 31 adet akıllı saat, 6 bin 36 adet şarj aleti, batarya ve çeşitli aksesuar olmak üzere 8 bin 3 adet ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan gümrük kaçağı cep telefonlarının yurda kaçak yollarla sokulup kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra kapanarak vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu kaydedildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa