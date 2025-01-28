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İzmir'de Çatı Tamiri Sırasında Düşen Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'de Çatı Tamiri Sırasında Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Karşıyaka'da 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, çatı tamiri yaparken dengesini kaybedip düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de 60 yaşındaki adam tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka ilçesi Tarık Dursun Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yaşar Bozkurt (60), 2 katlı bir binanın çatısını tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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