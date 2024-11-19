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İzmir'de Canlı Yayında Tehdit Eden Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşine görüntülü aramayla tehditler savuran baba, 3 yaşındaki çocuğunu bıçakla tehdit ettiği görüntülerin ardından gözaltına alındı. Eşini tehdit eden Ş.A., suçlamaları reddederek videonun eski olduğunu iddia etti, çocuklar ise devlet korumasına alındı.

İzmir'de gözaltına alınan cani baba adliyede

İZMİR - İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba, emniyetteki ifadesinde kan donduran videonun eski olduğunu ileri sürüp suçlamaları reddetti.

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'Video eski' diyerek kendisini savundu

Gözaltına alınan Ş.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde videonun eski olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

Çocuklar devlet korumasında

Bu arada, çiftin iki çocukları olduğu, Y.C.A.ve boğazına bıçak dayanan B.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda koruma altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İzmir'de Canlı Yayında Tehdit Eden Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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