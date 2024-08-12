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İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 124 kilogram esrar ve 350 bin sentetik hap ele geçirildi

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İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesinde bulunan bir adres ve araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon izmir Buca Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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