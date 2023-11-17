İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

1) BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Çiğdem Dıvrak'ı (38) öldüren Erdoğan Dıvrak (43) başına dayadığı aynı tabancayla intihar etti.

Olay, bugün saat 00.30 sırasında, Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede çalışan Çiğdem Dıvrak ile 20 Kasım'da boşanma davaları görülecek market işleten eşi Erdoğan Dıvrak, arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Erdoğan Dıvrak, belindeki tabancasıyla biri 19, diğeri 12 yaşında iki çocuk annesi olan eşi Çiğdem Dıvrak'ın başından vurdu. Dıvrak, ardından aynı tabancayı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dıvrak çiftinin cansız bedenleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.