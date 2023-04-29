İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

İZMİR'de, Recibe Koluman'ın (39), boşanma aşamasındaki eşi Kutbettin Koluman (50) tarafından, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurulup öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kutbettin Koluman'ın kendisine boşanma davası açan eşi Recibe'ye pay vermemek için, birlikte yaşadıkları evi akrabasına sattığı, bu süreçte de çocuklarıyla burada yaşamaya devam eden eşini, evi boşaltmadığı için öldürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kutbettin Koluman, çocuğuyla, işe gitmek üzere evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi, 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı takip etti. Kutbettin Koluman, bir süre sonra, belinden çıkardığı tabancayla 4 yaşındaki çocuğuyla yürüyen Recibe Koluman'ı 2 kurşunla başından vurdu. Koluman, öldüğünden emin olmak için yaklaşıp, 2 el daha eşinin başına ateş etti. Kutbettin Koluman kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Recibe Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recibe Koluman'ın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kutbettin Koluman ise olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Bir fırında çalıştığı öğrenilen Koluman'ın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Savur ilçesi Üçerli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.