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İzmir'de boşanma aşamasındaki adam cinayetiyle ilgili kayınpeder ve kayınbirader yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven (33) cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayınpeder suçu üstlenirken, kayınbirader polisteki ifadesinde susma hakkını kullandı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı. Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kısa sürede yakalandı

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren K.Ş'nin ifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş'ninise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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