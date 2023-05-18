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İzmir'de bir lokanta alev alev yandı

İzmir'de bir lokanta alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşı içinde bir lokantada yangın çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşı içinde bir lokantada yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda kebapçılık yapan işyerinde meydana geldi. İşyerinin içerisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yangın üst katlara sıçrarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan alanın üstünde bulunan işyerlerine ve lokantaya müdahale etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı belirtildi. Lokantada ise büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı binada yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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