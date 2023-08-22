İzmir'de bir gecede 3 iş yerini soydular... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir gecede 3 iş yerinden soygun yapan ve yüzbinlerce lira çalan şüpheliler anbean güvenlik kamerasına yansırken, yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslar serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi çalıntı bir motosiklet ile Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan bir pide salonunun önüne gelen 2 hırsızlık şüphelisi, kepengi kapatılmayı unutulan iş yerine girdi. Burada bulunan bağış kutusu, dizüstü bilgisayar ve kasadaki bir miktar parayı alan şüpheliler, iş yeri içerisinde bulunan motosikleti de çalmayı ihmal etmedi. Olay anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden birisinin ise kameraya el salladığı anlar da kayıtlara girdi.

"Serbest kalmaları zorumuza gitti"

İş yerinden soygun gerçekleşen mağdur esnaf Durmuş Seyran, "Olay günü dükkanı kapatırken akşam saat 21.30'da kepengi indirmeyi unutmuşum. Gece saat 01.30 sıralarında alarmın çalması üzerine kamera kayıtlarını incelediğimde dükkana hırsız girdiğini anladım ve apar topar iş yerime geldim. Motosikletim ve bilgisayarım çalınmış. Polislerin gelmesinin ardından karakola gittik ve orada şüphelilerin bir tekel bayisini de patlattıklarını öğrenince olayın ciddiyetini kavradık. Bir hırsız, bir mekana giriyor. Eşkali belli, yeri yurdu belli, yakalanıyor ama serbest kalıyor. Serbest kalmaları zorumuza gidiyor. Buradan sonra Altındağ mezarlık karşısında bir tekel bayisi var oraya giriyorlar ve işin içerisine benden çaldıkları motosiklette dahil oluyor" dedi.

Bir sonraki hedef iş yerinden 200 bin lira çaldılar

Pide salonundaki soygunun ardından hızla olay yerinden kaçan şüpheliler, bu sefer de Birlik Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde soygun gerçekleştirdi. 2 şüphelinin otomatik kepengi zorlayarak bir miktar kaldırdığı, birisinin dışarıda kalarak gözcülük yaptığı diğerinin ise içeri girerek kasada bulunan 200 bin lira ile 2 cep telefonunu aldığı anlar kameralara yansıdı.

Mahalle bakkalını da hedef aldılar

Yine aynı rahatlık ve soğukkanlılık ile soygunu gerçekleştiren şüpheliler, hızla bir başka hedef iş yerine doğru ilerlediler. Aynı mahallede bulunan bir bakkalın içerisine giren soyguncular, burada da kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çaldı. Yaşanan soygun anları ise bir gün önce takılan iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Gelselerdi biz bu şahıslara iş de verirdik"

"Gece saatlerinde dükkana inip sigara aldım ve buradan geçen bir hurdacıdan köşedeki tekel bayisine hırsızlar tarafından 200-250 bin liralık ağır bir darbe indirildiğini öğrendim" diyen iş yeri sahibi Kadir Karaman, "Daha sonra güvenlik kamerasının kayıtlarını incelediğimde kapımı kıran bu iki şahıs içeriye girmiş. Kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çalmışlar. Bu şahıslar daha önce de burada hırsızlık yapıyorlarmış ama yakalanmamışlar. Benim zararım az olduğu için şikayetçi olmamıştım ama komşumun zararı yüksek olduğundan dolayı daha sonradan şikayetçi oldum. Hırsızlık yapmalarına gerek yoktu. Gelselerdi biz bu şahıslara iş de verirdik" ifadelerini kullandı.

Serbest kaldılar

Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.

Mağdur esnaflar, güvenlik kameralarıyla eşkalleri belirlenen şüphelilerin serbest kalmasına şaşırdıklarını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini de sözlerine eklediler.