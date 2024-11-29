İzmir'de Bir Eve Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anları kameraya yansıdı.

22 Kasım'da Güney Mahallesi'ndeki bir ev gece saatlerinde adrese gelen 2 şüphelinin hedefi oldu. Şüphelilerden birinin tabancayla eve defalarca ateş açıp diğer şüpheliyle bölgeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların hedefi olan ikamet zarar gördü. Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri Y.H. (35), ve A.G. (44) isimli şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H., adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.G. ise tutuklandı. - İZMİR