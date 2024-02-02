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İzmir'de bin 383 düzensiz göçmen ve 48 göçmen kaçakçısı yakalandı

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İzmir genelinde yapılan operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenlerin bölgeye getirilmesini sağlayan organizatörlerin de tespit edildiği operasyonda 25 kişi tutuklandı.

İzmir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 Ocak ayında İzmir genelinde ülkeye yasadışı yollarla giren bin 383 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesini sağlayan 48 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; meydana gelen bu olaylarda 20 araca el koydu.

25 kişi tutuklandı

Yakalanan bin 383 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 48 göçmen kaçakçısı şüphelisinin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 organizatörün gözaltı işlemleri devam ederken, 14 organizatör hakkında adli tedbir kontrolü uygulandı. Öte yandan tespit edilen 7 organizatörün yakalanma çalışmalarının devam ettiği de ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir İzmir Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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