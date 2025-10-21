Haberler

İzmir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Bayraklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kimliği belirsiz şahıslar tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çiçek Mahallesi'ne bağlı Yunus Keskin Parkı'nda meydana geldi. Edinillen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Oğuz D.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Öte yandan, Oğuz D.'yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
