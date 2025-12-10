Haberler

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü Fahri Bayrak hayatını kaybetti. Olayda kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikserinin devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde Fahri Bayrak (48) yönetimindeki 35 MDR 78 plakalı beton mikseri, Ovacık Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fahri Bayrak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayrak'ın direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Bayrak'ın cenazesi, incelemenin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
