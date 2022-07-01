Son dakika haberi! İzmir'in 2 Bölgesinde Yangın

İzmir'in Dikili ilçesindeki otluk alanda ve Bergama'nın Kestel mevkiindeki ormanda yangın çıktı. Dikili'de 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak, Bergama'da ise 4 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri yangına müdahale ediyor.

İzmir'de bugün akşam saatlerine doğru iki ilçede yangın çıktı. Saat 17: 30 sıralarında Dikili'nin İsmetpaşa mahallesindeki otluk alanda çıkan yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz müdahale ediyor.

Saat 18: 00'e doğru da Bergama ilçesinin Kestel mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangını söndürmek için Balıkesir Edremit'ten 2 uçak desteğe geldi. Bergama'da alevlere 4 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 2 dozer ile 5 su tankeri müdahale ediyor.

ANKA / 3. Sayfa