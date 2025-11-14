Haberler

İzmir'de Belgesiz Taşınan 27 Ton Kara Midye Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen eş zamanlı yol denetimlerinde, belgesiz taşınan 27 ton kara midye ele geçirildi. Canlı midyeler denize iade edilirken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'e belgesiz sokulmak istenen 27 ton kara midye, ekiplerin eş zamanlı denetimleriyle ele geçirildi. Canlı midyeler denize iade edilirken sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de İl Müdürlüğü ekiplerince Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen yol denetimlerinde, kente giriş yapan bir tır durdurularak belgesiz şekilde taşındığı belirlenen 27 ton kara midye ele geçirildi.

Denetim kapsamında el konulan midyelerin tamamı canlı olarak denize geri bırakıldı. Olayla ilgili sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

