İzmir'de Belgesiz Taşınan 27 Ton Kara Midye Ele Geçirildi
İzmir'de düzenlenen eş zamanlı yol denetimlerinde, belgesiz taşınan 27 ton kara midye ele geçirildi. Canlı midyeler denize iade edilirken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmir'de İl Müdürlüğü ekiplerince Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen yol denetimlerinde, kente giriş yapan bir tır durdurularak belgesiz şekilde taşındığı belirlenen 27 ton kara midye ele geçirildi.
Denetim kapsamında el konulan midyelerin tamamı canlı olarak denize geri bırakıldı. Olayla ilgili sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa