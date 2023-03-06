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İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde alevlere teslim olan bir belediye otobüsü kullanılamaz hale gelirken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'in Menderes ilçesinde alevlere teslim olan bir belediye otobüsü kullanılamaz hale gelirken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sabah saatlerinde Menderes ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ataköy - Cumaovası Aktarma Merkezi seferini yapan 729 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple alev almaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri boş olan otobüsteki yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 3. Sayfa Haberler

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