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İzmir'de Bebek Zehirlenmesi: İlaçlama Firması Çalışanları Tutuklandı

İzmir'de Bebek Zehirlenmesi: İlaçlama Firması Çalışanları Tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde, tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. İlaçlama sırasında sağlığa zararlı maddeler kullanıldığı tespit edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir bebeğin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı ile ilgili gözaltına alınan adliyeye sevk edilen ilaçlama firması çalışanı 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlaçlama yapılan binanın üst katında bulunan dairede yaşayan bir üniversite öğrencisi de zehirlenmiş, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, ikamette ilaçlamada bulunan Ziraat Mühendisi B.Ö (47)'nün insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı, konunun bu sebep ile gerçekleştiği anlaşıldı. İlaçlamayı yapan mühendis B.Ö (47), yardımcı olan E.G (44) ve aracılık eden E.G (46) gözaltına alındı.

Bugün Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.G (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö (47) ve E.G (44) tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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