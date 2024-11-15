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İzmir'de Bebeğin Ölümüne Neden Olan İlaçlama Olayında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda yapılan ilaçlama sonucu hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayda anne ve baba da hastanelik oldu.

İzmir'de 1 bebeğin öldüğü zehirlenme olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyede

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan ilaçlama firması çalışanı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şüpheliler adliyede

Olaya ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G ve dairenin ilaçlamasına aracılık ettiği belirtilen E.G (44), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Bebeğin Ölümüne Neden Olan İlaçlama Olayında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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