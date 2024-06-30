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İzmir'de başlayan orman yangını Aydın'a sıçradı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam etti. Çevre il ve ilçelerden bölgeye destek ekipler gönderildi. Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmaları sonuç verdi. Yeni günün ilk ışıkları ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yeniden faaliyetlerine başladı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Geniş bir kısma yayılan yangınla ilgili ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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