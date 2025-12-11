Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları: 68 olayda 86 şüpheli yakalandı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları: 68 olayda 86 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Yılbaşı öncesi İzmir'de düzenlenen operasyonlarda toplam 650 litre sahte içki ve 640 litre etil alkol ele geçirildi. 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 4 kişi tutuklandı. İşlemlerle 15 milyon TL vergi kaybı önlendi.

İzmir'de yılbaşı öncesi Karabağlar ve Torbalı'da gerçekleşen baskınlarda 650 litre sahte içki ve 640 litre etil alkol ele geçirildi. İl genelinde gerçekleştirilen 68 ayrı operasyon kapsamında ise yine tonlarca sahte içki ve kaçak ürün ele geçirilirken, 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde merdiven altı imalathane ve bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 650 litre sahte/kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yılbaşına kısa süre kala yürütülen çalışmalarda ise kent genelinde 68 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 86 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin kent genelindeki operasyon ve denetimlerinde ayrıca: 8.3 ton etil alkol, 930 şişe/litre sahte içki, 5 adet içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 doldurulmuş makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 puro, 351 kilogram tütün, 806 adet sahte ilaç ile 497 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarla devletin yaklaşık 15 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. - İZMİR

