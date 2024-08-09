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İzmir'de balıkçı barınağında kadın cinayeti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balıkçı barınağına bağlı bir teknede bir kadına ait cesedin bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balıkçı barınağına bağlı bir teknede derin dondurucu içerisinde 26 yaşındaki bir kadına ait cesedin bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu ve şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer alırken, ifadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos akşamı Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., soruşturmanın devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan korkunç olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Balıkçı barınağı yakınlarındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer aldı.

Kıskançlık yüzünden öldürmüş

Katil zanlısı Ş.A.'nın (37) emniyetteki ifadesinde öldürdüğü Hilmiye Tuğba Esgin'in kız arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, konuyu kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma neticesinde kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının karısı D.A. ve K.B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Karşıyaka izmir Güvenlik İzmir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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