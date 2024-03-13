Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Baba Oğul Arbedesinde Ölüm

Güncelleme:

İzmir'in Bornova ilçesinde bir baba, oğluyla yaşadığı arbede esnasında tabancanın ateş alması sonucu oğlunun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde oğluyla yaşadığı arbede esnasında tabancanın ateş alması sonucu oğlunun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen cinayetle ilgili çalışmalar başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Silah kavga anında patlamış

Öte yandan hayatını kaybeden Harun Kıyak'ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title