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İzmir'de Baba, Çocuğunun Azerbaycan'a Kaçırıldığını İddia Ederek Suç Duyurusunda Bulundu

İzmir'de Baba, Çocuğunun Azerbaycan'a Kaçırıldığını İddia Ederek Suç Duyurusunda Bulundu
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İzmirli Erhan Akıncı, eski eşi Gülzar H. tarafından 4 yaşındaki kızının Azerbaycan'a kaçırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Akıncı, çocuğu ile iletişimi kesilen baba olarak, Türk ve Azerbaycan makamlarından yardım istedi.

İzmir'de Erhan Akıncı adlı vatandaş, eski eşinin 4 yaşındaki çocuğunu Azerbaycan'a kaçırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Uzun zamandır çocuğunu göremediğini söyleyen Erhan Akıncı, Türk ve Azerbaycan makamlarından yardım istedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan yazılım şirketi sahibi Erhan Akıncı, Bornova'da özel bir sağlık kuruluşunda doktor olarak görev yapan Azerbaycan vatandaşı Gülzar H. (35) ile 2020 yılında evlendi ve G.M.A. adlı çocukları dünyaya geldi. Çift 2022 yılında boşanma kararı alırken anne Gülzar H. iddiaya göre 4 yaşındaki kızı G.M.A. ile birlikte Azerbaycan'a gitti. Geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'yi terk eden H., baba Erhan Akıncı ile kızının iletişimini tamamen kesti.

Çocuğuna büyük özlem duyduğunu belirten Erhan Akıncı, Türkiye ve Azerbaycan makamlarından yardım istedi. Akıncı, "2020 yılında Azerbaycan uyruklu Gülzar H. ile bir evlilik yaptık. Bu evlilikten de bir çocuğumuz dünyaya geldi. 2022 yılında da kendisiyle boşandık ve boşandıktan sonra çocuğumu görmemde problemler yaşattı bir süre. Geçtiğimiz Aralık ayında ise çocuğumu alıp yurt dışına gidiyor. Mahkemenin bana vermiş olduğu çocuğu görme kararı ve benim haklarım hiçe sayılarak çocuğum kaçırılmış oldu. Çocuğumla hiçbir şekilde görüşemiyorum; nerede olduğunu, sağlıklı yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Çocuğumun pasaportunun acil bir şekilde iptal ettirilmesini Azerbaycan ve Türkiye yetkililerinden rica ediyorum. Ben bununla ilgili gerekli suç duyurusunda ve başvurularda bulundum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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