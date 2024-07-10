İzmir'de atık taşıyan çekici devrildi, sürücü yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde atık taşıyan römorklu çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Helvacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menemen'den Aliağa yönüne seyir halinde olan M.D. idaresindeki 35 SA 832 resmi plakalı atık yüklü römorklu çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eski Foça bağlantı yolu yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın sürücü M.D. ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR