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İzmir'de ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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