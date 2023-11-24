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İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 4 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Uygulama sırasında ayrıca bir şüpheliye ruhsatsız tabanca, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi.