İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 4 Hükümlü Cezaevine Gönderildi
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Uygulama sırasında ayrıca bir şüpheliye ruhsatsız tabanca, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, Konak'ta bir kıraathanede, hakkında 41 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.Ö'yü yakaladı.
Uygulamalarda hakkında 35 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası bulunan R.A, 28 yıl 2 ay 13 gün kesilmiş hapis cezası bulunan H.Ş ve 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan R.Ü. yakalandı.
Ayrıca çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan M.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 10 fişek ile satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.