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İzmir'de asayiş uygulamasında 4 hükümlü yakalandı

29 Kasım 2023 10:39 Son Güncelleme: 10:40 Abone Ol

İzmir'de yapılan asayiş uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Ayrıca, yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.