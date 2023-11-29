İzmir'de asayiş uygulamasında 4 hükümlü yakalandı
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İzmir'de yapılan asayiş uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Ayrıca, yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İzmir'deki asayiş uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama noktasında, çeşitli suçlardan hüküm giydiği belirlenen 4 kişi yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa