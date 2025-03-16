İzmir'de Asayiş Uygulamalarında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, bıçak, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir'de asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde yapılan uygulamalarda çok sayıda silah, bıçak, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Mart-15 Mart tarihleri arasında Bayraklı ilçesi genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 balistik yelek, 7 bıçak, bir miktar sentetik hap ve bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında B.M.(19), O.K.(18), M.P.(20), C.T.(32) ve K.T.(35) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemelerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR