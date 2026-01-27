Haberler

İzmir'de 27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İzmir'de polis ekipleri, hakkında 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.P. isimli şahsı aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakaladı. Suçları arasında dolandırıcılık ve hırsızlık bulunan T.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İzmir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hakkında 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüphe üzerine T.P. isimli şahıs durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında T.P.'nin, 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında toplam 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 120 TL kesilmiş para cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

