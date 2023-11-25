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İzmir'de aranan suç örgütü elebaşı E.B. gözaltına alındı

İzmir'de temmuz ayında düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında aranan ve örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen E.B'nin aracı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.B, ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.