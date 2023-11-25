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İzmir'de aranan suç örgütü elebaşı E.B. gözaltına alındı

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İzmir'de temmuz ayında düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında aranan ve örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen E.B'nin aracı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.B, ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

İzmir'de aranan suç örgütü elebaşı E.B. gözaltına alındı.

Kentte temmuz ayında düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında aranan ve örgütün elebaşı olduğu değerlendiren E.B'nin aracını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında aracı durdurulan E.B, ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

İzmir İzmir Gözaltı Trafik Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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