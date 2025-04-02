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İzmir'de Aranan Hırsız Yakalandı

İzmir'de Aranan Hırsız Yakalandı
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İzmir'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız M.N.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik dün yapılan saha çalışmasında M.N.T. (25) isimli şüpheli kişi durduruldu. M.N.T.'nin GBT sorgusunda 'Hırsızlık ve hükümlü-tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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