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İzmir'de aranan 3 şüpheli yakalandı

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İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı çalışmalarda; Kasten öldürme suçundan 32 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan M.A. isimli şüpheliyi saklandığı tespit edilen Buca ilçesinde kayınvalidesine ait ikamet adresinde yakaladı. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

13 yıl cezası vardı

Taksirle ölüme neden olma suçundan ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan O.A. isimli şüpheli, Karşıyaka ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Karabağlar'da yakalandı

Hırsızlık suçundan ise 5 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan B.K. isimli şüpheli, Karabağlar ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlünün cezaevine teslim edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Karabağlar İzmir Cezaevi Yakalama Ceza Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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