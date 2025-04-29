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İzmir'de Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'de Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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İzmir'de polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu, nakit para ve silah buldu. Şüpheliler gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu ve silah çıktı. Zulanın çalışma sistemi polisi bile hayrete düşürdü.

İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova, Alsancak ve Kadifekale bölgesinde 35 CCV 676 plakalı araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu araç, Ballıkuyu mevkiinde polis ekiplerince durduruldu.

Şeytanın aklına gelmez

Aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği alana yoğunlaşan ekipler, ön paneldeki bölmenin sonradan tasarlandığını fark ederek araç anahtarını istedi. Şüphelinin anahtarı vermemesi üzerine yapılan çalışmalarda, torpidodaki bir bölmenin de sonradan değiştirildiği, araç anahtarını yaklaştırınca orta bölmedeki kilidin açıldığı görüldü. Kilitli olarak sistemlenen zula olarak adlandırılan bölmede, 12,5 gram esrar maddesi, 15 bin lira nakit para ve 1 ruhsatsız silah ile 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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