İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title