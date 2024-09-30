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İzmir'de Ambulansı Kaçıran Şahıs Yakalandı

İzmir'de Ambulansı Kaçıran Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde hastaneye tedavi olmak için gelen bir kişi, ambulansı kaçırdı. Olayın ardından polis ekipleri kovalamaca sonucunda şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de, tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesine gelen bir kişi, hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hastane 3-sayfa Güncel Hukuk izmir Polis Çeşme Olay

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