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İzmir'de amacı dışında kullanılan 346 motosiklete men

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de amacı dışında kullanılan 346 motosiklete men

İzmir'de 2022 yılı boyunca yapılan denetlemelerde, amacı dışında kullanılan 346 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

İzmir'de 2022 yılı boyunca yapılan denetlemelerde, amacı dışında kullanılan 346 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetim ve uygulamalarda, araçlarda değişiklik yaparak hurda taşımak gibi kullanım amacı dışında kullanan 346 motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. İşlem yapılan araçlar trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlemler uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İzmir 3. Sayfa Haberler

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