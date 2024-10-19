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İzmir'de Alkollü Sürücünün Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Alkollü Sürücünün Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı motosiklet, trafik ışıklarından kalkış yapan araçların arasından geçerken devrildi. Kazada motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, trafik ışıklarından kalkış yapan iki aracın arasından geçmek isterken devrildi. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki E.G. idaresindeki 35 CGN 936 plakalı motosiklet, seyir halinde iken trafik ışıklarından kalkış yapan iki aracın arasından geçmek isterken dengesini kaybederek devrildi. Kazada motosikletin arkasında oturan yolcu konumundaki Ramazan Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü E.G.'nin 0,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik Konak izmir Kaza

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