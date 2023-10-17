İzmir'de alışveriş merkezinde omuz atma tartışması: 3 kardeş tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir alışveriş merkezinde, 'omuz atma' tartışmasında 30 yaşındaki müteahhitin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kardeş tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Semih Köse (30) ile ilçede emlakçılık yaptığı öğrenilen S.B. arasında, omuz atma sebebiyle tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yumruklaşma başladı. Bu esnada Semih Köse'nin elindeki alkol şişesini kırarak S.B.'nin üzerine doğru koşması üzerine S.B., elindeki bıçakla Semih Köse'yi yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, S.B.'yi suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına alırken, ambulans ile Urla Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç burada yapılan tüm mücadelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 kardeş tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 kardeş Sercan B., Serkan B. ve Taylan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 3 kardeş de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR