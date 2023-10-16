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İzmir'de alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Urla ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan Semih Köse hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli ve kavgaya karışan diğer kişiler gözaltına alındı.