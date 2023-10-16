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İzmir'de alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli ve kavgaya karışan diğer kişiler gözaltına alındı.