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İzmir'de akaryakıtta kullanılan 2 bin 500 litre atık yağ ele geçirildi

İzmir'de akaryakıtta kullanılan 2 bin 500 litre atık yağ ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Aliağa ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan araçta 2 bin 500 litre akaryakıt için kullanılan atık yağ ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan araçta 2 bin 500 litre akaryakıt için kullanılan atık yağ ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesindeki sanayi sitesinde, V.H. ve B.Y. isimli şahısların akaryakıt amacıyla kullanılan geri dönüşüm madeni yağları bir kamyonla toplayıp piyasaya süreceklerinin bilgisini aldı. Bunun üzerine Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığının Jandarma Dedektifleri (JASAT), sanayi sitesinde iki kişiyi fiziki takibe aldı. Takip sonucunda V.H. ve B.Y. isimli iki kişinin kullandığı kamyon ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, üç adet tank içerisinde toplam 2 bin 500 litre akaryakıt üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.H. ve B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aliağa İzmir 3. Sayfa Haberler

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