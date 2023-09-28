İzmir'de Aile Katliamı Davası Devam Ediyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem ve Yahya Köşek ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta silahla öldürdüğü ve öldürmesine iştirak ettiği gerekçesiyle sanıklar Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kılıç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık Ali İhsan Kılıç, müşteki-sanık Filiz Topaloğlu ile taraf avukatları, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü de yer aldı.

Tanık Ç.E. ağlayarak verdiği ifadesinde, olay günü sesler üzerine dışarı çıktığında Yahya Köşek'in vurulmuş halde yerde yattığını, sanık Mehmet Kılıç'ın Filiz Topaloğlu'na vurarak saçını çektiğini Topaloğlu'nun da ona karşılık verdiğini söyledi.

"Hepsini soğukkanlı bir şekilde öldürdü"

Tanık Ç.E, Yahya Köşek'in kanamasını durdurmaya çalıştıklarını belirterek, "Mehmet Kılıç evine gitti, bu sefer Ali İhsan geldi. Sürekli ateş ediyordu. Durmasını söyledik ama durmadı. Meryem Köşek'i vurdu. Funda Abla tek başına kaldı, anne babasının yanından ayrılmadı. Şarjörün çoğunu Funda Abla'ya boşalttı. 'Bırakın hepsini öldüreceğim' dedi. Çok soğukkanlı bir şekilde öldürdü hepsini." diye konuştu.

Tanığın ifadesi sırasında müşteki sanık Filiz Topaloğlu ağladı.

Tutuklu sanık Mehmet Kılıç, suçlu olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına, dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına tevdiine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet olduğu belirtiliyor.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", sanık Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan üçer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava mevcut dava dosyasıyla birleştirilmişti.