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İzmir'de 86 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İzmir'de 86 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de, birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. isimli kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında 86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında U.A. isimli kişi durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 86 yıl 11 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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