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İzmir'de 843 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de 843 Aranan Şahıs Yakalandı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 1-30 Kasım tarihleri arasında toplam 843 aranan şahıs yakalandı. 252 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu 843 aranan şahıs yakalandı.

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler tarafından, 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 843 aranan şahıs yakalandı.

252 kişi cezaevine gönderildi

Yapılan uygulamalar sonucunda; 0-4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225 şahıs, 5-9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs, 10-19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs 20-29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere; kesilmiş hapis cezası bulunan 252 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeye yönelik aranması bulunan 591 kişinin ise emniyette ifade işlemleri gerçekleştirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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