İzmir'de 81 göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 81 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 81 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak saat 20.05 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, 2 can salı içersinde bir grup düzensiz göçmenler oldu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 30 göçmen kurtarıldı. Ekipler aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler

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