Jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonuİZMİR İzmir'in Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İZMİR İzmir'in Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 18 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında, Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olaylarla ilgili 18 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

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